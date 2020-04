Gazzetta su Lobotka: "Ha faticato per ritrovare la condizione, come qualità non si discute"

Ultimissime calcio Napoli - Un promosso a pieni voti e due da rivedere e valutare nel tempo. I primi mesi a Napoli degli acquisti di gennaio regalano una certezza come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Stanislav Lobotka è arrivato dal Celta Vigo dopo un tira e molla di almeno tre settimane, periodo nel quale il centrocampista si è allenato poco senza giocare. E così appena arrivato ha dovuto faticare un po’ per ritrovare la condizione: 5,87 la sua media voto sicuramente da rivedere, ma il giocatore come qualità non si discute”