Gazzetta su Lobotka: con Mazzarri sta tornando quello della passata stagione

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Lobotka:

"L’arrivo di Mazzarri ha ripristinato la sana e bella abitudine di passare sempre dai piedi di Lobo , per non perdere equilibrio e tempi di gioco. C’è voluto il giusto periodo di assestamento, ma Lobotka è tornato catalizzatore di palloni e distributore di gioco.

Alla sua maniera, col passo corto e la mente sempre una giocata avanti a quelle degli avversari, sia quando si tratta di presidiare le linee di passaggio avversarie sia quando si va alla ricerca di corridoi per stanare il muro nemico. Insomma, Lobotka piano piano sta tornando il giocatore inserito nella top 11 dell’ultima Serie A, unico non interista tra i migliori in mediana del 2022-23".