Calciomercato Napoli - Jesper Lindstrom è certamente tra quei calciatori che Antonio Conte vorrà valutare in ritiro prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul danese ci sono Lione e Marsiglia con De Zerbi che è un vero e proprio estimatore di Jesper. in Italia, invece, spunta fuori la pista Fiorentina.