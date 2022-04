Gazzetta su Kvaratskhelia: sembra un codice fiscale, per dirla alla Troisi con quel cognome finirebbe per crescere scostumato

«Chiamatelo Zizì». Se c’è un consiglio che i tifosi del Napoli accetteranno dal presidente Aurelio De Laurentiis è quello di impartire subito un soprannome adeguato all’ultimo acquisto del Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ieri Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia:

“In Georgia sarà normale ma Khvicha Kvaratskhelia da noi sembra più un codice fiscale. Tra l’altro, per dirla alla Troisi, con quel cognome lì il ragazzo finirebbe per crescere scostumato. E allora vada per Zizì: un cartellino costato circa 10 milioni, con un ingaggio netto per il giocatore intorno al milione di euro che a lordo per il club sarà una cifra di poco superiore per via del decreto crescita”