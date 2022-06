Gazzetta su Kvaratskhelia: è in quella cerchia di calciatori per cui vale la pena andare allo stadio e pagare un biglietto

Ogni movimento, ogni dribbling di Kvaratskhelia viene sviscerato, memorizzato e poi sognato in maglia azzurra dai tifosi, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il ruolo non c’entra ma la maglia numero 7 - che porta con la Georgia - è quella che a Napoli portava Edinson Cavani:

"Ora la 7 è vestita da Elmas e non è manco il caso di fermarsi a discutere sul numero che porterà il giocatore. Però Kvara è stato inserito dalla gente in quella ristretta cerchia di calciatori per cui vale la pena andare allo stadio e pagare un biglietto.

Cioè quelli che palla al piede sanno regalarti a sorpresa una emozione forte, come l’azione personale della rete in Macedonia con scatto, finta di tiro, doppio cambio di direzione e destro secco nell’angolo"