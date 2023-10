Gazzetta su Kvara: il passaggio da Spalletti a Garcia gli è costato qualche scossone. Ora ha ripreso a volare

Calcio Napoli - Khvicha Kvaratskhelia sarà uno dei protagonisti della sfida di questa sera contro il Milan. Ecco cosa scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport:

"Quest’anno, i difensori puntati dal georgiano lo conoscono di più e si sorprendono di meno. Il passaggio da Spalletti a Garcia gli è costato qualche scossone. Il punto più basso; la contestata sostituzione di Marassi, per Zerbin. Ma poi è cresciuto e ha ripreso a volare. La doppietta di Verona è stata un messaggio: prestazione dominante come alla prima del campionato scorso. Come dire: «Tranquilli, ragazzi, Non è cambiato nulla»".