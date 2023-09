Gazzetta su Kvara: ha la faccia triste di chi non si diverte più. Brusco rifiuto di ADL di discutere una revisione del contratto

Calcio Napoli - Ha la faccia triste di chi non si diverte più scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport riferendosi al momento negativo del georgiano Khvicha Kvaratskhelia che contro il Genoa non ha preso proprio benissimo la sostituzione a pochi minuti dalla fine. Per il quotidiano sulla questione potrebbe pesare anche la questione legata al rinnovo di contratto.

Sostituzione Kvaratskhelia Genoa

Ecco cosa scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport su Kvara: