Gazzetta su Kvara: Garcia non l’ha capito e Mazzarri s’è ritrovato un giocatore depresso che non sorride più

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si focalizza sul rendimento in questa stagione di Khvicha Kvaratskhelia sottolineando come il rendimento del calciatore con la maglia numero 77 sia al di sotto rispetto a quello della scorsa stagione.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Il Kvara devastante manca terribilmente al Napoli. Garcia non l’ha capito e Mazzarri s’è ritrovato un giocatore depresso, che non sorride più e ha esasperato la sua corsa “pesante” ma prepotente rendendola spesso inoffensiva. Da tempo si notano segnali rassicuranti, ma lì a sinistra il georgiano non sfonda più come prima. E intanto Mazzari si dibatte tra il 4-3-3 spallettiano e un sistema con difesa tre a lui più congeniale. Contro il Milan, anche per contrastare la mediana rossonera, si annuncia un 3-5-1—1 senza ali, con due esterni-incursori (Di Lorenzo e Mazzocchi) e Kvara dietro Simeone. Libero sì, ma centrale".