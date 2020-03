Gazzetta su Koulibaly: se in estate dovesse dire addio non sarà un dramma, Kalidou resterà tifoso del Napoli e della città

Notizie Calcio Napoli - In una stagione che il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly per primo sa di essere negativa, questa sosta gli consente di avere i tempi giusti. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Alla ripresa finalmente partirà alla pari coi compagni, atleticamente, per un finale di stagione che ci si augura possa disputarsi. E che poi potrà riavere protagonista il KK amato dai tifosi. E se poi, in estate, le strade si dividessero non sarà un dramma. Kalidou resterà tifoso del Napoli e di Napoli, la città a cui si è legato in maniera indissolubile. Le questioni di mercato e professionali non potranno “macchiare” questa storia"