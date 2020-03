Gazzetta su Jovic: vuole giocare con continuità, i rapporti tra Napoli e Real Madrid sono buoni

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Jovic: "Fin qui, il nazionale serbo ha sommato 24 presenze in stagione, di cui soltanto 6 dal primo minuto e ha realizzato appena 3 reti. La giovane età e la voglia di giocare potrebbero spingerlo a chiedere al Real Madrid di lasciarlo andare. Con Benzema in organico, sarà difficile che Jovic possa trovare continuità. E a 22 anni non può permettersi di restare a lungo confinato in panchina. Ed è su questo che punterà Giuntoli in sede di trattativa col club di Florentino Perez, col quale De Laurentiis intrattiene un buon rapporto".