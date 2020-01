Gazzetta su Insigne: "È stato ammirevole quando Gattuso gli ha chiesto di arretrare", c'è una statistica incredibile sul capitano in Coppa Italia

Sorprendente, sicuramente. Soprattutto quando ci mette il cuore, così come ha fatto in questa gara di coppa Italia. Lorenzo Insigne c’è stato, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Ha sbloccato la partita dopo appena due minuti, e ha continuato a sostenere i compagni. E’ stato ammirevole, andando oltre, quando Rino Gattuso gli ha chiesto di arretrare sulla linea dei difensori, per contrastare le incursioni di Lazzari. E lo ha fatto fino a quando il tecnico non l’ha richiamato in panchina per fare posto a Fabian Ruiz. Il capitano del Napoli, fin qui, ha segnato tutti e tre i gol realizzati nelle due gare di coppa Italia"