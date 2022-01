Gazzetta su Insigne: spacca Napoli, per i tifosi vederlo firmare prima della Juve un sacrilegio!

Ieri sera, intorno alle 19, Lorenzo Insigne ha siglato il contratto che lo legherà al Toronto per i prossimi 5 anni e mezzo. Questa tempistica, pur corretta sotto il profilo regolamentare, ha innervosito parecchi tifosi azzurri secondo la Gazzetta dello Sport.

Ultime notizie Napoli

"Vedere il proprio capitano a Roma alla vigilia della trasferta importante con la Juventus è stato una sorta di sacrilegio. Poi contro i bianconeri Insigne è stato impeccabile, ma domani il problema e la spaccatura si riproporrà al Maradona, quando Lorenzo scenderà in campo davanti al (suo?) pubblico.

I panni sporchi... Di solito si lavano in famiglia. Ma, si sa, certi divorzi finiscono in malo modo con i separati che si rinfacciano di tutto. Ormai la spaccatura è profonda, ogni parte è convinta di detenere la verità, quando il dato di fatto è che ognuno ha fatto la propria libera e legittima scelta per il futuro. Si potrà parlare solo di calcio domani?"