Gazzetta su Insigne: "De Laurentiis gli ha assestato uno scapaccione, la sfida continua! Una soluzione di Ancelotti potrebbe escludere Lorenzo dai titolari"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ieri ai microfoni di Sky ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lorenzo Insigne («Ormai è un uomo, è bene che se lo ricordi, altrimenti glielo ricorderemo. Non può più comportarsi in maniera infantile. Lo sproneremo a dare il massimo, speriamo possa essere la sua stagione, voglio rivedere l’Insigne ammirato in azzurro»). L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda.

Insigne-De Laurentiis, scintille in vista?