Gazzetta su Garcia: quando lascia la panchina al 45' sembra che il tempo a Napoli per lui sia scaduto! Ancora fatica a farsi capire dai suoi

Ultime notizie Napoli - Guardare negli occhi il Diavolo, precipitare all’inferno e poi uscirne bruciacchiato ma ancora intero. Metaforicamente si può raccontare così la serata dell'allenatore del Napoli Rudi Garcia, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Quando alla fine del 1° tempo ha lasciato la panchina azzurra, sembrava che il tempo fosse scaduto per lui:

"Invece in quell’intervallo ha corretto qualche errore e rimesso in piedi una sfida che sembrava persa. Nonostante tante difficoltà, questo gruppo una volta in più ha dimostrato di essere unito e anche leale nei confronti di un allenatore che ancora fatica a farsi capire dai suoi ragazzi, altrimenti non si spiegherebbe quel primo tempo così brutto"