Gazzetta su Garcia: la gara di stasera è una delle chiavi per la continuazione della sua esperienza a Napoli

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport quella di questa sera al Maradona è una gara importante per il futuro di Rudi garcia sulla panchina del Napoli. Una sconfitta allontanerebbe gli azzurri dalle zone alte oltre ad aumentare le critiche nei confronti del tecnico francese.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Rudi Garcia sa che la gara di stasera è una delle chiavi per la continuazione della sua esperienza a Napoli. Le vittorie a Verona e Berlino sono risultate fondamentali per riprendere con il piede giusto il cammino in campionato e Champions. Ma stasera battere il Milan diventa particolarmente importante perché altrimenti la vetta del torneo rischierebbe di allontanarsi ulteriormente e con la probabilità di scivolare un paio di posizioni più in giù in classifica. E poi per l’autostima della squadra diventa fondamentale battere una pari-grado, cosa finora fallita contro Lazio, Fiorentina e Real Madrid".