Gazzetta su Garcia: ha modificato la regia geniale di Lobotka in nome di chissà quale principio calcistico

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli di Garcia:

"Al Napoli mancano tante cose rispetto al passato: la potenza e l’anticipo di Kim in difesa, e nessuno pensava che fosse così insostituibile, la regia geniale di Lobotka, modificata da Garcia chissà in nome di quale principio calcistico, e il super attacco di una volta. C’era Kvara ala anni 70, con quella corsa non certo elegante ma potente, distruttiva, a creare sempre superiorità.

C’era Osimhen, centravanti totale, più credibile alternativa mondiale al fenomeno Haaland. Il georgiano all’inizio era la sua ombra. Il nigeriano ha avuto problemi fisici e contrattuali, ma dal suo infortunio con la Fiorentina forse è nato il nuovo Napoli".