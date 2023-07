Gazzetta su Garcia: gesto simbolico forse non casuale quello della lavagna

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport c'è un gesto simbolico e non casuale fatto da Rudi Garcia nella giornata di ieri:

"E al quarto giorno di ritiro trentino spuntò la lavagna, in campo. Un segnale simbolico forse non casuale voluto da Rudi Garcia. Il tecnico francese usa una lavagna magnetica e chiama i suoi ragazzi a bordo campo per spiegare alcuni concetti, su posizioni e atteggiamenti da tenere in campo. Che Garcia lo abbia fatto nel giorno in cui ha la squadra al completo non è un caso. Che i suoi titolari siano in palestra, per visite e primi lavori, conta fino a un certo punto: questo è il Napoli di Rudi che vuole metterci del suo da subito".