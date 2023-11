Gazzetta su Garcia: fino a ieri sera non aveva ancora ricevuto la Pec del Napoli, accettare post-Spalletti era un ascensore di sola andata per l’inferno

Ultime notizie Napoli - Rudi Garcia non sarà più l'allenatore del Napoli, come racconta Giancarlo Dotto sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Fino a ieri sera non aveva ancora ricevuto la Pec del Napoli con la formula di rito: «Grazie di tutto, è stato bello, ma la storia finisce qui».

"Accettare la panchina del Napoli era come prendere un ascensore di sola andata per l’inferno. Bisognava solo scegliere di che morte morire. La più auspicabile? Sperare che le corde si spezzassero prima e lo schianto pietoso accorciasse l’agonia. Così è, così sarà, e, in qualche modo, Garcia dovrà in cuor suo rallegrarsene dopo essersene fatto una ragione.

Chiunque fosse stato lo sciagurato a prendere quell’ascensore, l’esito non sarebbe stato diverso. Avrebbe potuto fare il furbastro e manifestarsi come un seguace dell’Unto di Certaldo, ma ha comprensibilmente e ingenuamente tentato di giocare le sue carte.

La sconfitta per piede di Kovalenko? Una liberazione, anche se Garcia, verosimilmente, avrebbe preferito vincere e poi dimettersi. Sulle orme di Spalletti. I giocatori? Ridicolo dire che hanno giocato contro. Con il tempo avevano imparato a rispettare Garcia. E così, sei mesi appena dopo la baldoria, il sacrificio umano è consumato. L’uomo meritava e merita l’onore delle armi"