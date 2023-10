Gazzetta su Garcia: cambi scellerati contro il Real Madrid. Non ha potuto togliere Osimhen e Kvara per il casino fatto in precedenza

Calcio Napoli - Nella sua analisi sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Marco Ciriello affonda il colpo sulla gestione di Garcia contro il real Madrid:

"Il motto del Napoli di Garcia è "quando non si può vincere, almeno non si deve perdere"", il pareggio come orizzonte. Al quale l'allenatore francese contribuisce con cambi scellerati: togliendo Matteo Politano e Piotr Zielinski, non potendo più togliere Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia dopo tutto il casino fatto in precedenza. Insomma, per Garcia "basta che ci sta 'a salute""