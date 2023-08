Gazzetta su Di Lorenzo: è l’incubo della sua riserva Zanoli, quando molla questo fenomeno?

«Forse è l’unico giocatore italiano che sarebbe titolare anche al Manchester City o al Real Madrid, vale a dire nelle più forti squadre europee», sostiene Fabio Cannavaro, l’ultimo difensore ad aver vinto il Pallone d’oro, ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Il soggetto? Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

"Per gli avversari diventa complicato contrastarne l’azione, lo vedi agire come regista aggiunto, duetta con Politano inventando triangolazioni. Provate a mettere una dietro l’altra queste azioni e vi accorgerete di avere davanti un fenomeno, un giocatore moderno e dalla resistenza fisica eccezionale. Capace di giocare una stagione intensa senza accusare cali particolari. Diventa l’incubo per chi, come Zanoli, è la sua riserva: quando molla questo fenomeno?"