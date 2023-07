Coomincia l’era Garcia. E il presidente Aurelio De Laurentiis ha puntato su Rudi per rafforzare la dimensione internazionale del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Magari non parla più di vincere la Champions - come fece nei giorni dello scudetto, facendosi prendere dall’entusiasmo - ma dopo aver assaporato per la prima volta i quarti del massimo torneo europeo, il Napoli ci ha preso gusto e intende continuare su questa strada"