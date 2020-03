Gazzetta su De Laurentiis - La sua popolarità a Napoli è ai minimi, ma forse è il caso di accontentarsi dell’irascibile Aurelio: il motivo

Ultimissime calcio - Nessuno di noi può sapere quando si ripartirà, nella vita sociale e nel calcio. Ma una piccola certezza c’è, almeno per il tifoso del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“De Laurentiis non sarà simpatico, anzi in questa stagione schizofrenica di errori ne ha commessi anche lui, e parecchi. Tanto che la sua popolarità a Napoli è ai minimi. Ma senza per questo risparmiar critiche al produttore cinematografico - che stenta a far crescere la struttura interna societaria, col suo centralismo -, gli si deve riconoscere la capacità di tenere ben fermo il timone, cosa che in questa situazione diventa fondamentale. Fra proprietà straniere di dubbia trasparenza e soggetti finanziari fuori luogo, forse è il caso di accontentarsi dell’irascibile Aurelio”