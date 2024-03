Gazzetta su De Laurentiis: ha sottovalutato un problema ed il Napoli è precipitato! Sarà dura rialzarsi

Ultime notizie SSC Napoli - L’ultima rivoluzione in casa Napoli non è lontana nel tempo. Non sono passati neanche due anni, gli addii di Mertens, Insiegne, Koulibaly e Ospina, poi sono usciti fenomeni come Kvaratskhelia e Kim. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rivoluzione Napoli?

Non tutte le rivoluzioni portano gli stessi effetti e quella della prossima estate appare davvero la prova più dura per il presidente De Laurentiis: