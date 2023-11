Gazzetta su De Laurentiis: gli fa rabbia aver perso Osimhen per una gara amichevole

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul presidente Aurelio De Laurentiis:

"Peccato poi che, quando il centravanti tornerà al meglio della condizione, ecco che il Napoli lo perderà in gennaio per circa un mese, in occasione della Coppa d’Africa in programma in Costa d’Avorio fra il 13 gennaio e l’11 febbraio 2024. Ma questo si sapeva già da tempo, quello che fa rabbia a De Laurentiis è di aver perso il giocatore per una amichevole non certo di grande importanza a ottobre".