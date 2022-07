Gazzetta su Balotelli: ha fatto valere tutta la sua potenza fisica anticipando Meret in uscita

Indicazioni contraddittorie per il Napoli di Spalletti che al Patini ha impattato due a due contro l’Adana Demirspor di Vincenzino Montella. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Un paio di errori dei singoli (Meret e Oliveira) hanno messo in condizione la formazione turca di rimontare il gol del vantaggio azzurro siglato da Lozano, bravo poi a “costringere” Cokcalis nel recupero all’autorete del pari. Montella nella ripresa ha mandato in campo Balotelli. Super Mario ha fatto valere tutta la sua potenza fisica anticipando Meret in uscita e procurandosi il rigore - che poi ha trasformato - del momentaneo uno ad uno"