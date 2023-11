Gazzetta su Anguissa: non è un caso se il Napoli si perde tatticamente quando è assente

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza di Frank Anguissa per il Napoli:

"Forse non è un caso, ma il Napoli si era perso - tatticamente parlando - nella partita contro la Fiorentina, proprio quando si era infortunato Frank Zambo Anguissa, rientrato nel finale di partita contro il Milan - con gli azzurri che hanno “rischiato” di vincere proprio con un tiro di Kvara “alla sirena” -. Come dire che il camerunese è uomo assai importante negli equilibri di squadra, anche se in questa stagione raramente ha brillato come ci aveva abituati dal momento in cui ha messo piede a Napoli".