Gazzetta su Ancelotti: "Ingeneroso definirlo bollito, al Napoli nemmeno Houdini avrebbe potuto risolvere la situazione"

Se nelle prossime ore ci sarà la firma sul contratto (e al momento non vi sono motivi per dubitarne), Carlo Ancelotti, dopo i tanti trofei conquistati in carriera, stabilirà un nuovo record: il più breve periodo di disoccupazione della storia del calcio. Esonerato la sera del 10 dicembre dal Napoli e assunto, una settimana dopo, dall’Everton. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Carletto, racconta chi lo ha sentito negli ultimi giorni, è già focalizzato sulla nuova avventura, allenare l’Everton lo stimola moltissimo, al di là dello zoppicante cammino del club di Liverpool in questa stagione, e soprattutto è entusiasta di poter tornare da protagonista su una panchina di Premier League. L’ultima esperienza al Napoli, con le incomprensioni, le inevitabili polemiche finali e infine l’esonero, lo hanno convinto che, se non c’è identità di vedute con chi gestisce la società, non si arriva a nessun traguardo. Al Napoli il feeling con i suoi ragazzi era minato dai problemi che questi avevano con la dirigenza, e nemmeno il mago Houdini avrebbe potuto risolvere la situazione. Sui social network gli immancabili eroi da tastiera gli hanno dato del “bollito”. Definizione ingenerosa che lui accetta con un sorriso malizioso"