Gazzetta su ADL: è sembrato un toro furioso quando ha visto che l'Espanyol ha iniziato a picchiare duro

"E' sembrato un toro furioso quando ha visto che la formazione catalana ha iniziato a picchiare duro". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato la reazione di De Laurentiis durante la gara amichevole di ieri contro l'Espanyol.

Ecco cosa ha scritto Gazzetta:

"Ha ragione Luciano Spalletti quando dice che il Napoli, ieri, si è “allenato alla garra” perché la sfida contro l’Espanyol ha avuto il sapore della corrida con Aurelio De Laurentiis, seduto a sorpresa in panchina, che è sembrato un toro furioso quando ha visto che la formazione catalana ha iniziato a picchiare duro (cinque gli ammoniti a fine gara).

Quando però gli animi si sono surriscaldati, sul finale del primo tempo, per via di un acceso faccia a faccia tra Osimhen e Gomes ed in seguito ad una doppia entrataccia su Anguissa e Lozano, De Laurentiis si è alzato per andare a protestare nei pressi della linea laterale con il primo assistente Stringini e lo stesso ha fatto dopo il duplice fischio con il direttore di gara. Un gesto che gli è valso l’approvazione del pubblico presente, che non lo aveva in realtà visto arrivare allo stadio"