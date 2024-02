Gazzetta su ADL: il ricordo della gara Champions con il Milan gli fa ancora male

Napoli Calcio - Il ricordo del Milan fa ancora male al presidente Aurelio De Laurentiis spiega la Gazzetta dello Sport:

"Un ricordo che fa male, una macchia enorme nel mezzo di una stagione memorabile. Dici Milan e il presidente Aurelio De Laurentiis risponde piccato. Lo ha fatto in più occasione dalla scorsa estate fino alla conferenza di mercoledì. Il 4-0 subito in casa non lo ha mai digerito e l’eliminazione ai quarti di Champions brucia ancora, anzi “ha fatto malissimo” per usare le parole del presidente".