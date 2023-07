Gazzetta su ADL: chi lo contestava oggi gli chiede scusa a Dimaro. La passione a volte fa brutti scherzi

Calcio Napoli - Questa mattina la Gazzetta dello Sport racconta come sono cambiate le cose rispetto alla scorsa estate per Aurelio De Laurentiis il quale a Dimaro non partecipò praticamente a nessun evento. Il clima non era certamente dei mgiliori per il presidente. Oggi invece è osannato da quelle parti:

"Parlare di rivincita sarebbe eccessivo, ma viene da sorridere a pensare al clima che si respirava un anno fa: stesso campo, stessa Val di Sole. Allora imperversavano gli #A16, dal nome dell’autostrada Napoli-Bari che invitavano il presidente a prendere la via per il capoluogo pugliese, lì dove la famiglia possiede l’altro club, in serie B. Il clima era talmente pesante che il presidente non partecipò a nessuna uscita pubblica del Napoli. Ora fra quelli che lo contestavano c’è anche chi gli ha chiesto scusa. La passione a volte fa brutti scherzi".