Gazzetta su ADL: avrebbe già mandato via Gattuso se solo uno dei quattro allenatori contattati avesse dato l'ok a subentrare

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Tatticamente, il Napoli va sistemandosi. L’infermeria non è più un incubo, pian piano sta restituendo tutti gli infortunati e, così, Rino Gattuso avrà la possibilità di schierare la sua squadra, quella alla quale ha potuto lavorare fino a metà dicembre. Poi, tra infortuni e Covid-19 ha perso, di partita in partita, una parte consistente di titolari, che ha determinato una crisi che avrebbe potuto avere conseguenze più critiche se soltanto uno degli allenatori interpellati da Aurelio De Laurentiis (Benitez, Sarri, Mazzarri e Spalletti), avesse detto sì a subentrare in corsa. Così non è stato e Gattuso è rimasto al suo posto nel tentativo di rimettere in piedi la stagione".