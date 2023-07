Gazzetta - Stop alle perdite di tempo: in Serie A maxi recuperi come a Qatar 2022

Notizie Calcio - Stop ai “rigorini”, sì ai colloqui pubblici arbitro-Var in tv, al ricambio generazionale e, soprattutto, all’aumento del tempo di gioco effettivo grazie a recuperi lunghi come al Mondiale 2022. Tra le novità della prossima Serie A ce n’è una che sarà sicuramente di grande impatto per gli spettatori: i recuperi abbondanti del tempo perso. È la raccomandazione dell’ultimo International Board di marzo dopo l’esperienza a Qatar 2022: l’Italia, che già ha alzato nella scorsa stagione gli “extra-time”, abbraccerà il tutto. Il calcolo del tempo da recuperare – scrive La Gazzetta dello Sport – dovrà essere “accurato” e dovrà tener conto, ha sottolineato proprio l’Ifab, anche delle esultanze. Il designatore Gianluca Rocchi sensibilizzerà tutti gli arbitri anche sui temi che diverranno centrali della prossima stagione.

Probabilmente non si arriverà alla partita più lunga della storia, ma la tendenza ad aumentare i minuti di recupero c’è stata e ci sarà. In particolare, l’Ifab ha sottolineato che anche le esultanze dovranno essere calcolate in maniera più precisa e netta. Alla trentunesima giornata dello scorso campionato si sono raggiunti i 101’ di recupero complessivi. Siccome più minuti di recupero non automaticamente riflettono il tempo effettivo, va ricordato che sarà lotta appunto alle perdite di tempo.