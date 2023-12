Gazzetta - Spiace per Mazzarri ma il cambio di panchina non ha aiutato il Napoli

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Mazzarri:

"Il cambio di panchina non ha aiutato il Napoli. Spiace per Mazzarri ma il piatto piange. Nonostante il tecnico sia benvoluto dalla piazza e abbia cercato subito il dialogo con i giocatori e provato a riproporre il lavoro di Spalletti, la squadra è una lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto. Nelle otto partite di Mazzarri alla guida del Napoli tra campionato e coppe il bilancio è di 5 sconfitte e 3 vittorie: pesano in campionato i ko con Inter, Juve e adesso Roma.

Oltre al clamoroso flop in Coppa Italia contro il Frosinone. All’Olimpico la partita è cambiata dopo la sciocca espulsione di Politano nel secondo tempo, ma le opportunità migliori anche prima della superiorità numerica le aveva avute la Roma. Con questa vittoria Mou scavalca il Napoli e rivede il quarto posto distante tre punti".