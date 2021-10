Gazzetta - Spartak quasi incredulo degli spazi concessi dal Napoli! Uscite dal basso approssimative e fallose, manca lucidità

Napoli Calcio - Spalletti, nell’intervallo, ha ridisegnato il Napoli col 4-4-1: Osimhen nelle praterie e Anguissa a chiudere. Ma è il portoghese Rui Vitoria a sistemare meglio i suoi, che nella ripresa attaccano con maggiore convinzione sulle fasce. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Dopo 10’ arriva il pari, con la difesa troppo schiacciata e passiva. Spalletti vorrebbe vincerla e inserisce anche Lozano, ma la squadra non ha i soliti equilibri e soffre, con uscite dal basso approssimative e fallose. Proprio su una palla persa male in mezzo, Ayrton sgasa sulla sinistra: sul cross Sobolev fa velo e Ignatov opera il sorpasso. Il Napoli prova una reazione più di rabbia e infatti manca di lucidità e continua a lasciare troppi spazi ad avversari quasi increduli. Lo Spartak chiude grazie a un regalo in uscita di Koulibaly: Sobolev libera Promes che segna la sua doppietta personale"