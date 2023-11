Gazzetta - Spalletti studia una Nazionale stile Napoli contro l'Ucraina

Luciano Spalletti pensa ad una Nazionale stile Napoli contro l'Ucraina domani sera:

"Però gli azzurri e le squadre di Spalletti in genere non sono abituati a subire e cedere il comando: possesso, costruzione verticale, baricentro alto e propensione all’attacco non possono essere rinnegati in un giorno. Servirà giocare come il Napoli più bello.

Lobotka alla Pirlo faceva scomparire la palla agli avversari, con triangoli e raddoppi c’era sempre superiorità in mezzo, poi Kvara apriva le danze infilandosi verso la porta al momento giusto. Il nostro Kvara è Chiesa. Scamacca può benissimo interpretare Osimhen. E il Jorginho dei tempi belli ha fatto il Lobotka prima di Lobotka"