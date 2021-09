Spalletti segue con un pizzico di apprensione le prestazioni dei suoi nazionali in giro per il mondo

Ultime notizie Napoli - Pochi ma buoni in casa Napoli, per allenarsi al meglio e poi quel che sarà... sarà. Perché che cosa succederà negli ultimi impegni internazionali fra domani e giovedì non si può sapere, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Luciano Spalletti segue con un pizzico di apprensione le prestazioni dei suoi 10 nazionali in giro per il mondo, uno dei quali – l’ultimo acquisto, il camerunese Anguissa – ancora non ha manco avuto il piacere di conoscere di persona. Oggi la squadra si riunisce all’ora della merenda a Castel Volturno per poi andare al Maradona per disputare alle 21 un’amichevole contro il Benevento, giusto per verificare le condizioni dei propri giocatori"