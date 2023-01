Gazzetta - Spalletti pensa a Raspadori titolare contro la Samp

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude la possibilità di vedere Giacomo Raspadori titolare in Samp-Napoli:

"Domenica a casa Samp ci sarà da aspettarsi qualche aggiustamento che consenta al Napoli di essere più efficace in zona gol. Per questo Raspadori diventa uno dei maggiori candidati, anche perché il tecnico sa che con la sua intelligenza tattica non è nemmeno una questione di posizione precisa. Nel senso che Giacomo può far benissimo il sottopunta, ma anche arretrare da mezzala partendo a sinistra. Oppure ancora giocare esterno sinistro d’attacco, visto che lo stesso Kvaratskhelia non è ancora al meglio".