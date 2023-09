Gazzetta - Spalletti non è riuscito a intercettare il crollo Italia, ma ha un alibi di ferro

Ultime notizie Serie A - Mancini c’era rimasto peggio a Palermo, ma anche questa Macedonia è difficile da digerire per Luciano Spalletti. Debutto amaro per il nuovo c.t.. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ha visto la sua prima Italia giocare un buon primo tempo e poi afflosciarsi come un sacco vuoto, dopo il vantaggio di Immobile al 2’ della ripresa:

"Italia sparita dal campo, senza mai tirare in porta, dopo le 5 nitide palle-gol del primo tempo. Spalletti non è riuscito a intercettare il crollo. La mediana esausta doveva essere soccorsa con forza fresche. Il c.t. ha avuto solo 5 giorni per mettere in piedi una squadra, alibi di ferro, ma una partita come questa, con tanta differenza di valori, andava portata a casa a tutti i costi. Non ne possiamo più di spareggi"