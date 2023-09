Gazzetta - Spalletti lancia Raspadori titolare in Nazionale: ecco perchè lo preferisce a Immobile e Retegui

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta come Luciano Spalletti sia intenzionato a puntare su Giacomo Raspadori come falso nueve in Nazionale. Giaà dall prime esercitazioni a Coverciano, Jack è stato messo in attacco. Una scelta non casuale quella del nuovo CT.

Spalletti punta su raspadori in Nazionale

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Raspadori: