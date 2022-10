Calcio Napoli - Chi giocherà al posto dell' infortunato Amir Rrahmani? Gazzetta ha pochi dubbi su chi sceglierà Spalletti tra leo Ostigard e Juan Jesus per la partita di domani contro l'Ajax allo stadio Maradona.

Chi gioca al posto di Rrahmani?

Secondo la Gazzetta dello Sport il prescelto per giocare al posto di Rrahmani è Ostigard. Per l'ex centrale del Genoa si tratterà del debutto assoluto in Champions League. Ostigard aveva preso proprio il posto di rrahmani nei minuti finali di Cremonese-Napoli.