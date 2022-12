Gazzetta - Spalletti ha pronto piano recupero per i reduci dal Qatar: novità a Capodanno

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha già pronto un piano per i calciatori che faranno rientro a breve a Castel Volturno dopo l'esperienza al Mondiale:

"Dopo 10 giorni in Turchia, Spalletti si è detto molto soddisfatto e ora con le due amichevoli pre natalizie intende avvicinare la maggior parte del gruppo alla tenuta sui 90'. Ovviamente discorso a parte vale per i cinque reduci dal Qatar che rientrano in questi giorni: non disputeranno le amichevoli e saranno testati per capire come meglio personalizzare il lavoro. probabilmente a ridosso del Capodanno, Spalletti organizzerà una partitella a Castel Volturno proprio per valutare le condizioni dei suoi "mondiali"".