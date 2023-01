Gazzetta - Spalletti ha creato un'orchestra: il Napoli non è prigioniero di una bellezza effimera

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia la qualità di gioco mostrata quest'anno dal Napoli di Luciano Spalletti:

"Il percorso che porta alla vittoria è filosoficamente diverso, quasi opposto, fra Spalletti e Allegri. Non ne esiste uno migliore o peggiore, contano i gusti ma soprattutto i risultati, che finora danno ragione all’uomo di Certaldo rispetto al livornese. Mastro Luciano ha creato una orchestra, capace di agire armonicamente in campo. Questo non significa indugiare nell’estetica, perché la verticalità di gioco del Napoli è efficace, oltre che bella da vedere. Dunque non la condanna a una bellezza effimera, ma la ricerca della vittoria attraverso il controllo del gioco, con un possesso che cerca sempre verticalità".