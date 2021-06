Spalletti categorico con Giuntoli e ADL, vuole Emerson Palmieri. Gazzetta: il piano del Napoli per accontentarlo

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo del Napoli per la fascia sinistra si chiama Emerson Palmieri. A spingere per questa soluzione è lo stesso Luciano Spalletti che ha ribadito più volte l'importanza di questo colpo.

Spalletti vuole Emerson Palmieri

Il quotidiano scrive: "E poi, c’è la conoscenza con l’allenatore, che non è un dettaglio di poco conto. Nel breefing quotidiano con De Laurentiis e Giuntoli, Luciano Spalletti continua a ribadire la sua preferenza per la fascia sinistra. Lo scouting napoletano sta valutando Reinildo del Lille e Gudmundsson del Groningen, ma il nuovo allenatore è orientato sul difensore del Chelsea col quale ha lavorato insieme una stagione e mezza, alla Roma. Il Napoli ha buoni rapporti con il club londinese e potrebbe puntare ad avere un forte sconto sul prezzo del cartellino, valutato intorno ai 12 milioni di euro, essendo il giocatore a scadenza di contratto con l’inizio della nuova stagione".