Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis sta ponderando bene la scelta del nuovo allenatore. Tra i nomi c'è anche quello di Simone Inzaghi attualmente alla Lazio. Il patron azzurro sta aspettando di capire se rinnoverà con la Lazio per evitare problemi con Lotito. Ma l'opzione è rinviata a fine stagione quando sarà chiaro chi andrà in Champions League.