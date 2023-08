Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude il sold out domani sera al Maradona per Napoli-Sassuolo:

"Per l’esordio stagionale casalingo dei campioni d’Italia si attende il pienone. Ancora ci sono tagliandi disponibili, solo nella parte inferiore degli spalti. Circa 23mila sono gli abbonati e con i paganti si arriverà alla soglia delle 50mila presenze, il massimo possibile con le attuali regole e disposizioni sulla capienza".