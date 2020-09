Gazzetta - Sokratis-Napoli, gli azzurri attendono si svincoli dall'Arsenal: pronto un triennale, le cifre

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Sempre De Laurentiis ha ammesso che in difesa «si sta lavorando su Sokratis», l’esperto difensore greco - già al Genoa e al Milan - che sarebbe gradito a Gattuso e anche al connazionale Manolas. Papastathopoulos è dell’Arsenal ma il suo contratto scadrà fra meno di un anno. Il Napoli attende che si svincoli a costo zero dal club londinese per garantirgli un triennale, o biennale con opzione, a circa 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi, considerando che al cambio della sterlina in Inghilterra ne guadagna attualmente 5".