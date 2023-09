Gazzetta smonta Garcia: da quando c'è lui il Napoli non ha allegria né gioco, si è annidato il demone peggiore

Il mistero napoletano è presto svelato: la squadra da quando è stata affidata a Rudi Garcia non ha allegria né gioco. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Vi propiniamo uno stralcio dell'editoriale.

"Per ogni lancio lungo c’è un rosario di rimpianti tra le strade di Napoli per Spalletti e il suo palleggio. Nemmeno la fortunosa vittoria con il Braga in Champions ha calmato le peggiori previsioni. Napoli assiste alla dissidenza del selvaggio Kvaratskhelia.

Tutto comincia con la partenza di Kim: il Napoli invece di cercare un Cristian Romero prendeva lo sconosciuto Natan. La difesa ballerina e scollacciata non costruisce più nessuna azione, centrocampo invertito con Lobotka messo a schermare e Anguissa a pensare.

Gol tutte prodezze dei singoli e non più figli della collettività. In pratica nel Napoli spallettiano si è annidato il demone peggiore: quello della speculazione calcistica. Caratteristiche: attendismo, lancio lungo e inespressività tecnica. Sicuramente Garcia sta cercando qualcosa che ignoriamo, ma mentre fa ricerca il Napoli gioca maluccio"