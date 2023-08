Gazzetta smaschera Allegri: altro che malore, non va in conferenza perchè furibondo con squadra ed arbitro

Serie A - Altro che malore per Allegri. Secondo quanto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, l'allenatore della Juve non si srabbe presentato in conferenza in quanto furibondo e non vittima di problemi di saluti causati dallo stress:

"Difficile capire che cosa sia successo veramente nella pancia dell’Allianz Stadium dopo il fischio finale di una partita che Allegri voleva vincere e che aveva preparato in maniera diversa. Ciò che è certo è che il tecnico ha lasciato il campo furibondo, un po’ per la prestazione, un po’ per l’arbitraggio, che non gli è piaciuto granché. È entrato negli spogliatoi urlando talmente forte che la sua voce si è sentita anche nella zona riservata alla stampa, ma non si sa se ce l’avesse con qualcuno in particolare, con il gruppo o semplicemente con il risultato. Di sicuro non era sereno, altre volte si è sfogato dopo il 90’ ma poi si è presentato regolarmente a parlare, stavolta invece no".