Gazzetta - Skriniar prova a ricucire lo strappo: incontro con gruppo ultras e poi faccia a faccia nello spogliatoio

Calcio Napoli - In casa Inter tiene banco il caso Skriniar. Il difensore ha ammesso di avere un accordo con il PSG a partire dal prossimo primo luglio quando lascerà i nerazzurri a parametro zero. nelle ultime ore di calciomercato si era anche parlato di un addio lampo per 20 milioni del centrale slovacco ma alla fine non è stato così. Tuttavia Skriniar non ha preso parte alla gara di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Come si legge su Gazzetta il calciatore ha avuto un faccia a faccia con i compagni e successivamente con una delegazione ultras giunta ad Appiano Gentile. un modo per ricomporre la frattura promettendo massimo impegno fino al termine della stagione senza avere già per la testa pensieri parigini.