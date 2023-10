Gazzetta - Simeone in pole per rimpiazzare Osimhen a Verona: i motivi della scelta di Garcia

Calcio Napoli - Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, a prendere il posto di Osimhen a Verona sarà Simeone e non Raspadori:

"In questa situazione, mantenendo un tridente puro, ci sarebbe spazio soltanto per uno tra Simeone e Raspadori, considerando che Politano e Kvaratskhelia restano le principali soluzioni sugli esterni. L’argentino vanta una considerazione maggiore, anche perché è un calciatore dai contorni più definiti: è una punta centrale e non potrebbe essere nient’altro che questo".